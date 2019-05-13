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      Выпуск новостей за 16:00: Штраф Зеленскому. Присвоение званий Демчине и Кривоносу

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский заплатит 850 гривен штрафа за то, что публично показал результаты своего голосования во втором туре президентских выборов. Главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил, что Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника Павлу Демчине, а Сергею Кривоносу – генерал-майора.

      Также в выпуске:

      Действующий президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени скандального застройщика и экс-регионала Игоря Лысова.

      В Брюсселе министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-партнеров собираются на двухдневный саммит по случаю 10-летия инициативы Восточного партнерства.

      Для бездомных Латинской Америки построят целый комплекс жилья, созданного с помощью 3D-принтера.

      На улице Институтской в Киеве снимают брусчатку, чтобы начать строительство Мемориала Героев Небесной сотни. Родные погибших и активисты возмущены, ведь следственные действия еще не завершены.

       

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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