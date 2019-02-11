Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на Донбассе. Угрозы священникам
В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 16:00 – в течение дня боевики трижды обстреливали позиции украинской армии. В Житомирской области угрожают священникам, которые оставили ряды Московского патриархата.
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Источник: 24 канал
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