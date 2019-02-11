Випуск новин за 16:00: Ситуація на Донбасі. Погрози священикам
У випуску новин за 11 лютого станом на 16:00 – протягом дня бойовики тричі обстрілювали позиції українського війська. На Житомирщині погрожують священикам, які полишили лави Московського патріархату.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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