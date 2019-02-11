Випуск новин за 16:00: Ситуація на Донбасі. Погрози священикам

У випуску новин за 11 лютого станом на 16:00 – протягом дня бойовики тричі обстрілювали позиції українського війська. На Житомирщині погрожують священикам, які полишили лави Московського патріархату.

Також у випуску: У Чернівцях на ходу спалахнув тролейбус з пасажирами. Прикордонники затримали контрабандну партію ікри на мільйон гривень. Відсьогодні радарів TruCam на дорогах України побільшає на два десятки.