Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на фронте. Подозрение Садовому

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 16:00 – на передовой – семь обстрелов и семеро раненых. Несмотря на уменьшение количества атак, их интенсивность только усиливается. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Сам львовский городской голова уже успел отреагировать на такой "сюрприз".

Также в выпуске: В Гааге начались слушания по делу незаконного захвата Россией украинских моряков и судов. В Станице Луганской на отстроенном мосту через Северский Донец уже началось движение. Украина потратила на переправу почти 40 миллионов гривен. Южную Калифорнию засыпало несколькими сантиметрами снега. Осадки накрыли горные регионы штата близ Лос-Анджелеса.