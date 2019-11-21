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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на фронте. Подозрение Садовому

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 16:00 – на передовой – семь обстрелов и семеро раненых. Несмотря на уменьшение количества атак, их интенсивность только усиливается. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Сам львовский городской голова уже успел отреагировать на такой "сюрприз".

      Также в выпуске:

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      Теги: Война на Донбассе САП Андрей Садовой Выпуск новостей
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