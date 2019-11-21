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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Випуск новин за 16:00: Ситуація на фронті. Підозра Садовому

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 листопада станом на 16:00 – на передовій – сім обстрілів і семеро поранених. Попри зменшення кількості атак, їх інтенсивність тільки посилюється. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозру меру Львова Андрію Садовому. Сам львівський міський голова вже встиг відреагувати на такий "сюрприз".

      Також у випуску:

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      У Станиці Луганській на відбудованому мосту через Сіверський Донець уже почався рух. Україна витратила на переправу майже 40 мільйонів гривень.

      Південну Каліфорнію засипало кількома сантиметрами снігу. Опади накрили гірські регіони штату поблизу Лос-Анджелеса.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Андрій Садовий САП
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