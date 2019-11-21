Випуск новин за 16:00: Ситуація на фронті. Підозра Садовому

У випуску новин за 21 листопада станом на 16:00 – на передовій – сім обстрілів і семеро поранених. Попри зменшення кількості атак, їх інтенсивність тільки посилюється. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозру меру Львова Андрію Садовому. Сам львівський міський голова вже встиг відреагувати на такий "сюрприз".

Також у випуску: У Гаазі почалися слухання у справі незаконного захоплення Росією українських моряків та суден. У Станиці Луганській на відбудованому мосту через Сіверський Донець уже почався рух. Україна витратила на переправу майже 40 мільйонів гривень. Південну Каліфорнію засипало кількома сантиметрами снігу. Опади накрили гірські регіони штату поблизу Лос-Анджелеса.