Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на НСК "Олимпийский". Выборы в Украине

В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 16:00 – на НСК "Олимпийский" прибыли первые зрители дебатов, которые поддерживают Петра Порошенко. Пока в течение избирательной кампании Зеленский и Порошенко обменивались видеочелленджами, и не могли найти общий язык относительно дебатов, в мире активно обсуждали наши выборы.

Также в выпуске: Владимир Зеленский представил свою команду. ТГК не договорилась о прекращении огня на период праздников. Мошенники продают билеты на дебаты, а их кандидаты распространяли бесплатно.

Источник: 24 канал