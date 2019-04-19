Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на НСК "Олимпийский". Выборы в Украине
В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 16:00 – на НСК "Олимпийский" прибыли первые зрители дебатов, которые поддерживают Петра Порошенко. Пока в течение избирательной кампании Зеленский и Порошенко обменивались видеочелленджами, и не могли найти общий язык относительно дебатов, в мире активно обсуждали наши выборы.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский представил свою команду.
ТГК не договорилась о прекращении огня на период праздников.
Мошенники продают билеты на дебаты, а их кандидаты распространяли бесплатно.
Источник: 24 канал
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