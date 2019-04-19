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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на НСК "Олимпийский". Выборы в Украине

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 16:00 – на НСК "Олимпийский" прибыли первые зрители дебатов, которые поддерживают Петра Порошенко. Пока в течение избирательной кампании Зеленский и Порошенко обменивались видеочелленджами, и не могли найти общий язык относительно дебатов, в мире активно обсуждали наши выборы.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский представил свою команду.

      ТГК не договорилась о прекращении огня на период праздников.

      Мошенники продают билеты на дебаты, а их кандидаты распространяли бесплатно.

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      Теги: Выборы Президента 2019 НСК Олимпийский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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