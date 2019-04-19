Випуск новин за 16:00: Ситуація на НСК "Олімпійський". Вибори в Україні
У випуску новин за 19 квітня станом на 16:00 – до НСК "Олімпійський" прибули перші глядачі дебатів, які підтримують Петра Порошенка. Поки впродовж виборчої кампанії Зеленський та Порошенко обмінювались відеочеленджами, та не могли порозумітись щодо дебатів, у світі активно обговорювали наші вибори.
Також у випуску:
Володимир Зеленський представив свою команду.
ТГК не домовилась про припинення вогню на період свят.
Шахраї продають квитки на дебати, а їх кандидати розповсюджували безкоштовно.
Джерело: 24 канал
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