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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Ситуація на НСК "Олімпійський". Вибори в Україні

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 квітня станом на 16:00 – до НСК "Олімпійський" прибули перші глядачі дебатів, які підтримують Петра Порошенка. Поки впродовж виборчої кампанії Зеленський та Порошенко обмінювались відеочеленджами, та не могли порозумітись щодо дебатів, у світі активно обговорювали наші вибори.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський представив свою команду.

      ТГК не домовилась про припинення вогню на період свят.

      Шахраї продають квитки на дебати, а їх кандидати розповсюджували безкоштовно.

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин НСК Олімпійський
      Джерело: 24 канал
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