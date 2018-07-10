Выпуск новостей за 16:00: Скандал с ФИФА. Международные учения Sea Breeze
В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 16:00 – Facebook начал блокировать аккаунты украинских пользователей, которые поставили низкую оценку на официальной странице FIFA. В Украине стартовали масштабные международные военные учения Sea Breeze.
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Источник: 24 канал
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