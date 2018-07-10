Выпуск новостей за 16:00: Скандал с ФИФА. Международные учения Sea Breeze

В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 16:00 – Facebook начал блокировать аккаунты украинских пользователей, которые поставили низкую оценку на официальной странице FIFA. В Украине стартовали масштабные международные военные учения Sea Breeze.

Также в выпуске: Спасение детей в Таиланде: из подземелья освободили всех детей. Сегодня простились с борцом за независимость Украины Левком Лукьяненко. Полиция Великобритании сообщила, что отравленная пара из Эймсбери получила большую дозу "Новичка".