Випуск новин за 16:00: Скандал із ФІФА. Міжнародні навчання Sea Breeze

У випуску новин за 10 липня станом на 16:00 – Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA. В Україні стартували масштабні міжнародні військові навчання Sea Breeze.

Також у випуску: Порятунок дітей у Таїланді: із підземелля визволили всіх дітей. Сьогодні попрощалися з борцем за незалежність України Левком Лук'яненком. Поліція Британії повідомила, що отруєна пара з Еймсбері отримала велику дозу "Новачка".