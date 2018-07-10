Випуск новин за 16:00: Скандал із ФІФА. Міжнародні навчання Sea Breeze
У випуску новин за 10 липня станом на 16:00 – Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA. В Україні стартували масштабні міжнародні військові навчання Sea Breeze.
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Джерело: 24 канал
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