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Випуск новин за 16:00: Скандал із ФІФА. Міжнародні навчання Sea Breeze

Випуск новин 46 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 липня станом на 16:00 – Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA. В Україні стартували масштабні міжнародні військові навчання Sea Breeze.

Також у випуску: 

Порятунок дітей у Таїланді: із підземелля визволили всіх дітей.

Сьогодні попрощалися з борцем за незалежність України Левком Лук'яненком.

Поліція Британії повідомила, що отруєна пара з Еймсбері отримала велику дозу "Новачка".

Теги: Збройні Сили України Facebook Випуск новин
Джерело: 24 канал
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