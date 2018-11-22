Выпуск новостей за 16:00: Скандал с KFC. Изменения в Конституцию

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 16:00 – после положительного заключения Конституционного суда спикер ВР Андрей Парубий поручил Комитету по правовой политике срочно рассмотреть изменения к Конституции о вступлении Украины в ЕС и НАТО. В Киеве в Доме профсоюзов, сгоревшем во время Революции достоинства, открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Офис сети расположен в Москве.

Также в выпуске: Горожане вышли на пикеты из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. В Киеве митингуют против повышения цен на проезд. Из "Оппозиционного блока" в Раде вышли трое депутатов.