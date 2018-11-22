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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 16:00: Скандал с KFC. Изменения в Конституцию

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 16:00 – после положительного заключения Конституционного суда спикер ВР Андрей Парубий поручил Комитету по правовой политике срочно рассмотреть изменения к Конституции о вступлении Украины в ЕС и НАТО. В Киеве в Доме профсоюзов, сгоревшем во время Революции достоинства, открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Офис сети расположен в Москве.

      Также в выпуске:

      Горожане вышли на пикеты из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте.

      В Киеве митингуют против повышения цен на проезд.

      Из "Оппозиционного блока" в Раде вышли трое депутатов.

      Теги: Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве Выпуск новостей НАТО Евросоюз Конституция
      Источник: 24 канал
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