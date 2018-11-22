Випуск новин за 16:00: Скандал з KFC. Зміни до Конституції
У випуску новин за 22 листопада станом на 16:00 – після позитивного висновку Конституційного суду спікер ВР Андрій Парубій доручив Комітету з правової політики терміново розглянути зміни до Конституції про вступ України до ЄС та НАТО. В Києві у Будинку профспілок, згорілому під час Революції гідності, відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Офіс мережі розташований у Москві.
Також у випуску:
Тернополяни вийшли на пікети через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.
У Києві мітингують проти підвищення цін на проїзд.
З "Опозиційного блоку" у Раді вийшли троє депутатів.
Джерело: 24 канал
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