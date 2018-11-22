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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 16:00: Скандал з KFC. Зміни до Конституції

      Випуск новин 81 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 16:00 – після позитивного висновку Конституційного суду спікер ВР Андрій Парубій доручив Комітету з правової політики терміново розглянути зміни до Конституції про вступ України до ЄС та НАТО. В Києві у Будинку профспілок, згорілому під час Революції гідності, відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Офіс мережі розташований у Москві.

      Також у випуску: 

      Тернополяни вийшли на пікети через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.

      У Києві мітингують проти підвищення цін на проїзд.

      З "Опозиційного блоку" у Раді вийшли троє депутатів.

      Теги: Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві Випуск новин НАТО Євросоюз Конституція
      Джерело: 24 канал
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