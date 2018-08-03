Выпуск новостей за 16:00: Скандал в детдоме. Убийство экс-депутата в Сумах

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 16:00 – полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни. На Сумщине выстрелом в затылок застрелили руководителя городского земельного управления и экс-депутата горсовета Анатолия Жука.

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