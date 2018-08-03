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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 16:00: Скандал в детдоме. Убийство экс-депутата в Сумах

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 16:00 – полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни. На Сумщине выстрелом в затылок застрелили руководителя городского земельного управления и экс-депутата горсовета Анатолия Жука.

Также в выпуске:

В России вышел на свободу крымчанин Александр Костенко, который отсидел ни за что 3,5 года.

Гражданин РФ Алексей Седиков, который отбывает наказание в Бучанской колонии в Украине, обратился к Путину. Просит обменять его на одного из украинских политзаключенных.

Несмотря на скандальное прошлое, Петр Порошенко назначил Олега Валендюка новым руководителем управления СБУ Киева и области.

Теги: Сумы Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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