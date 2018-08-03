Випуск новин за 16:00: Скандал у дитбудинку. Вбивство екс-депутата у Сумах

У випуску новин за 3 серпня станом на 16:00 – поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині. На Сумщині пострілом у потилицю застрелили керівника міського земельного управління та екс-депутата міськради Анатолія Жука.

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У Росії вийшов на свободу кримчанин Олександр Костенко, який відсидів ні за що 3,5 роки.

Громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання в Бучанській колонії в Україні, звернувся до Путіна. Просить обміняти його на одного з українських політв'язнів.

Попри скандальне минуле, Петро Порошенко призначив Олега Валендюка новим очільником управління СБУ Києва та області.