17:02
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Выпуск новостей за 16:00: Скандал в ГБР. Лауреаты Нобелевской премии

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 16:00 – брифинг главы ГБР Трубы посетила соратница Пашинского – Татьяна Черновол и принесла ему заявления о преступлении экс-заместителя главы АП Януковича Портнова и о преступлении самого Трубы. В Швеции выбрали победителей Нобелевской премии по химии. Трое исследователей разделят между собой вознаграждение размером чуть больше одного млн долларов.

      Также в выпуске:

      К пяти годам за решеткой приговорил суд террориста, который хотел взорвать детскую площадку в Запорожье.

      Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР.

      Бабье лето начнется в конце этой недели, температура поднимется до +22.

      blog_ava
      Redmi Note 8 Pro официально презентовали в Украине: характеристики и цена смартфона
      сегодня
      10961
      Теги: Роман Труба Государственное бюро расследований Нобелевская премия Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      сегодня , 15:30 Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      Тетяна Мартинюк 131
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сегодня , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 690
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      152
      Американские Youtube-блоггеры 2 недели путешествовали по Украине: что их поразило и разочаровало
      сегодня , 13:35 Американские Youtube-блоггеры 2 недели путешествовали по Украине: что их поразило и разочаровало
      Уляна Скицька 467
      20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"
      сегодня , 13:30 20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"
      Вісент Луїс 326
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук