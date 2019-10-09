Выпуск новостей за 16:00: Скандал в ГБР. Лауреаты Нобелевской премии
В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 16:00 – брифинг главы ГБР Трубы посетила соратница Пашинского – Татьяна Черновол и принесла ему заявления о преступлении экс-заместителя главы АП Януковича Портнова и о преступлении самого Трубы. В Швеции выбрали победителей Нобелевской премии по химии. Трое исследователей разделят между собой вознаграждение размером чуть больше одного млн долларов.
Также в выпуске:
К пяти годам за решеткой приговорил суд террориста, который хотел взорвать детскую площадку в Запорожье.
Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР.
Бабье лето начнется в конце этой недели, температура поднимется до +22.
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