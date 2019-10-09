Випуск новин за 16:00: Скандал у ДБР. Лауреати Нобелівської премії
У випуску новин за 9 жовтня станом на 16:00 – на брифінг очільника ДБР Труби завітала соратниця Пашинського – Тетяна Чорновол і принесла йому заяву про злочин ексзаступника голови АП Януковича Портнова і заяву про злочин самого Труби. У Швеції обрали переможців Нобелівської премії з хімії. Троє дослідників розділять між собою винагороду розміром трохи більше одного мільйона доларів.
Також у випуску:
П'ять років за ґратами присудив суд терористу, який хотів підірвати дитячий майданчик у Запоріжжі.
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