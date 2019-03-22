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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 16:00: Смена места голосования. Безвизовый режим с Таиландом

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 16:00 – из-за огромных очередей сотни людей не могут попасть в районные государственные администрации в Киеве, чтобы изменить место голосования. Отныне украинцы могут путешествовать в еще одну страну только по заграничным биометрическим паспортам. Безвизовый режим с Таиландом начнет действовать 14 апреля.

      Также в выпуске:

      Окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Павлу Грибу – 6 лет тюрьмы.

      15 тысяч долларов, по словам СБУ, российские спецслужбы выплатили харьковчанину, чтобы тот заложил взрывчатку в Харьковском метро.

      В Гане, в Западной Африке, столкнулись два пассажирских автобуса, почти 50 человек погибли.

      21 марта на столичных Дорогожичах маршрутка чуть не убила трех пешеходов на переходе.

       

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      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019 Таиланд
      Источник: 24 канал
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