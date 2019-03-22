Выпуск новостей за 16:00: Смена места голосования. Безвизовый режим с Таиландом

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 16:00 – из-за огромных очередей сотни людей не могут попасть в районные государственные администрации в Киеве, чтобы изменить место голосования. Отныне украинцы могут путешествовать в еще одну страну только по заграничным биометрическим паспортам. Безвизовый режим с Таиландом начнет действовать 14 апреля.

Также в выпуске: Окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Павлу Грибу – 6 лет тюрьмы. 15 тысяч долларов, по словам СБУ, российские спецслужбы выплатили харьковчанину, чтобы тот заложил взрывчатку в Харьковском метро. В Гане, в Западной Африке, столкнулись два пассажирских автобуса, почти 50 человек погибли. 21 марта на столичных Дорогожичах маршрутка чуть не убила трех пешеходов на переходе.