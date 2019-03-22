Выпуск новостей за 16:00: Смена места голосования. Безвизовый режим с Таиландом
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 16:00 – из-за огромных очередей сотни людей не могут попасть в районные государственные администрации в Киеве, чтобы изменить место голосования. Отныне украинцы могут путешествовать в еще одну страну только по заграничным биометрическим паспортам. Безвизовый режим с Таиландом начнет действовать 14 апреля.
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Источник: 24 канал
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