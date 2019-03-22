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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 16:00: Зміна місця голосування. Безвізовий режим з Таїландом

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 березня станом на 16:00 – через величезні черги сотні людей не можуть потрапити до районних державних адміністрацій у Києві, аби змінити місце голосування. Відтепер українці можуть подорожувати в ще одну країну тільки із закордонним біометричним паспортом. Безвізовий режим з Таїландом почне діяти 14 квітня.

      Також у випуску:

      Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Павлові Грибу – 6 років тюрми.

      15 тисяч доларів, за словами СБУ, російські спецслужби виплатили харків'янину, щоб той заклав вибухівку в Харківському метро.

      У Гані, що в Західній Африці, зіштовхнулися два пасажирських автобуси, майже 50 осіб загинули.

      21 березня на столичних Дорогожичах маршрутка ледь не вбила трьох пішоходів на переході.

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Таїланд
      Джерело: 24 канал
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