Выпуск новостей за 16:00: Смерчи в Анталии. Реакция ЕС на псевдовыборы

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 16:00 – в Анталии по пляжу пронеслись два 30-метровых смерча. В результате стихийного бедствия один человек пострадал. Евросоюз жестко осудил проведение "выборов" на оккупированных территориях. Более 10 стран мира, в частности, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, не признали их.

Также в выпуске: Как боевики на Донбассе праздновали проведение псевдовыборов. Жители Кривого Рога вышли на акцию протеста из-за отсутствия отопления.