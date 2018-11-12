Выпуск новостей за 16:00: Смерчи в Анталии. Реакция ЕС на псевдовыборы
В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 16:00 – в Анталии по пляжу пронеслись два 30-метровых смерча. В результате стихийного бедствия один человек пострадал. Евросоюз жестко осудил проведение "выборов" на оккупированных территориях. Более 10 стран мира, в частности, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, не признали их.
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Источник: 24 канал
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