Випуск новин за 16:00: Смерчі в Анталії. Реакція ЄС на псевдовибори

У випуску новин за 12 листопада станом на 16:00 – у Анталії пляжем пронеслися два 30-метрових смерчі. Внаслідок стихійного лиха одна людина постраждала. Євросоюз жорстко засудив проведення "виборів" на окупованих територіях. Понад 10 країн світу, зокрема, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швеція, не визнали їх.

Також у випуску: Як бойовики на Донбасі святкували проведення псевдовиборів. Жителі Кривого Рогу вийшли на акцію протесту через відсутність опалення.