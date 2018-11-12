Випуск новин за 16:00: Смерчі в Анталії. Реакція ЄС на псевдовибори
У випуску новин за 12 листопада станом на 16:00 – у Анталії пляжем пронеслися два 30-метрових смерчі. Внаслідок стихійного лиха одна людина постраждала. Євросоюз жорстко засудив проведення "виборів" на окупованих територіях. Понад 10 країн світу, зокрема, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швеція, не визнали їх.
Також у випуску:
Як бойовики на Донбасі святкували проведення псевдовиборів.
Жителі Кривого Рогу вийшли на акцію протесту через відсутність опалення.
Джерело: 24 канал
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