Выпуск новостей за 16:00: Смерть священника на Тернопольщине. Количество зараженных COVID-19
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 16:00 – на Тернопольщине умер священник, который первым заболел COVID-19 в регионе. У 56-летнего Олега Винницкого также были и сопутствующие заболевания: гипертония и сердечная недостаточность. В Украине подтвердили уже 1 319 случаев заболевания COVID-19. За ночь выросло и количество умерших – их уже 38.
Также в выпуске:
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вернется к медицинской практике, чтобы помочь в борьбе со смертельной болезнью COVID-19.
Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу.
В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут покрывать все потребности для борьбы с COVID-19.
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