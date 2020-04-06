16:33
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 16:00: Смерть священника на Тернопольщине. Количество зараженных COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 16:00 – на Тернопольщине умер священник, который первым заболел COVID-19 в регионе. У 56-летнего Олега Винницкого также были и сопутствующие заболевания: гипертония и сердечная недостаточность. В Украине подтвердили уже 1 319 случаев заболевания COVID-19. За ночь выросло и количество умерших – их уже 38.

      Также в выпуске:

      Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вернется к медицинской практике, чтобы помочь в борьбе со смертельной болезнью COVID-19.

      Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу.

      В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут покрывать все потребности для борьбы с COVID-19.

       

      Теги: Тернополь Жертвы Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      Лікування 116724
      сегодня , 11:27 Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии
      Новини України 12987
      сегодня , 12:10 Скандальный владыка Павел находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса, – источник
      Новини України 12492
      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 159786
      сегодня , 14:27 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 10785
      сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 112855
      сегодня , 13:52 В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19
      Новини України 16803
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 218748
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 15:48 Новости о коронавирусе 6 апреля: COVID-19 в Лавре, в Нью-Йорке заболела тигрица
      Соломія Ніколайчук
      Залиште відгук