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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Смерть священника на Тернопільщині. Кількість заражених на COVID-19

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 квітня станом на 16:00 – на Тернопільщині помер священник, який першим захворів на COVID-19 у регіоні. У 56-річного Олега Вінницького також були й супутні захворювання: гіпертонія та серцева недостатність. В Україні підтвердили вже 1319 випадків захворювання на COVID-19. За ніч зросла і кількість померлих – їх уже 38.

      Також у випуску:

      Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повернеться до медичної практики, аби допомогти у боротьбі з смертельною недугою COVID-19.

      Хворий на COVID-19 прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні.

      У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як покриватимуть усі потреби для боротьби з COVID-19.

       

      Теги: Тернопіль Жертви Випуск новин
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