Випуск новин за 16:00: Смерть священника на Тернопільщині. Кількість заражених на COVID-19

У випуску новин за 6 квітня станом на 16:00 – на Тернопільщині помер священник, який першим захворів на COVID-19 у регіоні. У 56-річного Олега Вінницького також були й супутні захворювання: гіпертонія та серцева недостатність. В Україні підтвердили вже 1319 випадків захворювання на COVID-19. За ніч зросла і кількість померлих – їх уже 38.

Також у випуску: Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повернеться до медичної практики, аби допомогти у боротьбі з смертельною недугою COVID-19. Хворий на COVID-19 прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як покриватимуть усі потреби для боротьби з COVID-19.