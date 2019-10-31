Выпуск новостей за 16:00: Снятие неприкосновенности с Дубневича. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 16:00 – первое снятие неприкосновенности в парламенте 9 созыва. Верховная Рада лишила иммунитета депутата Ярослава Дубневича. Пока разведение продолжается в Катериновке, президент уже назвал дату начала отвода сил в Петровском.

Также в выпуске: "Красный" уровень опасности впервые в истории объявили в Калифорнии. Мощное землетрясение всколыхнуло Филиппины. По предварительным данным, три человека погибли. В Пакистане загорелся поезд – по меньшей мере 73 человека погибли.