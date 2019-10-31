Выпуск новостей за 16:00: Снятие неприкосновенности с Дубневича. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 16:00 – первое снятие неприкосновенности в парламенте 9 созыва. Верховная Рада лишила иммунитета депутата Ярослава Дубневича. Пока разведение продолжается в Катериновке, президент уже назвал дату начала отвода сил в Петровском.
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