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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ХЭЛЛОУИН
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ХЭЛЛОУИН

      Выпуск новостей за 16:00: Снятие неприкосновенности с Дубневича. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 16:00 – первое снятие неприкосновенности в парламенте 9 созыва. Верховная Рада лишила иммунитета депутата Ярослава Дубневича. Пока разведение продолжается в Катериновке, президент уже назвал дату начала отвода сил в Петровском.

      Также в выпуске:

      "Красный" уровень опасности впервые в истории объявили в Калифорнии.

      Мощное землетрясение всколыхнуло Филиппины. По предварительным данным, три человека погибли.

      В Пакистане загорелся поезд – по меньшей мере 73 человека погибли.

      blog_ava
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      Теги: Ярослав Дубневич Война на Донбассе Выпуск новостей
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