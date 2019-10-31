Випуск новин за 16:00: Зняття недоторканності з Дубневича. Ситуація на Донбасі
У випуску новин за 31 жовтня станом на 16:00 – перше зняття недоторканності в парламенті 9 скликання. Верховна Рада позбавила імунітету депутата Ярослава Дубневича. Поки розведення триває в Катеринівці, президент уже назвав дату початку відведення сил у Петрівському.
Також у випуску:
"Червоний" рівень небезпеки вперше в історії оголосили в Каліфорнії.
Потужний землетрус вразив Філіппіни. За попередніми даними, троє людей загинуло.
Пакистані спалахнув потяг – щонайменше 73 людини загинули.
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