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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 16:00: Зняття недоторканності з Дубневича. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 84 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 жовтня станом на 16:00 – перше зняття недоторканності в парламенті 9 скликання. Верховна Рада позбавила імунітету депутата Ярослава Дубневича. Поки розведення триває в Катеринівці, президент уже назвав дату початку відведення сил у Петрівському.

      Також у випуску:

      "Червоний" рівень небезпеки вперше в історії оголосили в Каліфорнії.

      Потужний землетрус вразив Філіппіни. За попередніми даними, троє людей загинуло.

      Пакистані спалахнув потяг – щонайменше 73 людини загинули.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Ярослав Дубневич
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