Випуск новин за 16:00: Зняття недоторканності з Дубневича. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 31 жовтня станом на 16:00 – перше зняття недоторканності в парламенті 9 скликання. Верховна Рада позбавила імунітету депутата Ярослава Дубневича. Поки розведення триває в Катеринівці, президент уже назвав дату початку відведення сил у Петрівському.

Також у випуску: "Червоний" рівень небезпеки вперше в історії оголосили в Каліфорнії. Потужний землетрус вразив Філіппіни. За попередніми даними, троє людей загинуло. Пакистані спалахнув потяг – щонайменше 73 людини загинули.