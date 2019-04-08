18:18
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 16:00: Снятие санкций с России. Расследование США против Коломойского

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 16:00 генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на возвращении делегации России в организацию. Кроме этого, немецкие делегаты предложили снять со страны-агрессора санкции. ФБР подозревает Игоря Коломойского в ряде финансовых преступлений по всему миру, в частности в отмывании средств.

      Также в выпуске:

      От осложнений после гриппа в Области умерли двое людей.

      В Черновцах мужчина сделал замечание шумной компании, а в ответ в него начали стрелять. Медики борются за жизнь потерпевшего.

      Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на возвращении делегации России в организацию.

      Тысячи школ в Польше не работают, там началась бессрочная забастовка учителей.

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня
      16347
      Теги: Выпуск новостей Игорь Коломойский Санкции Новости США
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Зеленский и Порошенко: что ожидать от Путина?
      сегодня , 18:01 Зеленский и Порошенко: что ожидать от Путина?
      Інна Жолобович 95
      Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
      сегодня , 17:28 Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
      Станіслав Безушко 13
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      178
      Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      сегодня , 17:01 Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      Повернись живим 311
      Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      сегодня , 16:33 Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      Роман Маселко 246
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук