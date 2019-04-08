Выпуск новостей за 16:00: Снятие санкций с России. Расследование США против Коломойского

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 16:00 генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на возвращении делегации России в организацию. Кроме этого, немецкие делегаты предложили снять со страны-агрессора санкции. ФБР подозревает Игоря Коломойского в ряде финансовых преступлений по всему миру, в частности в отмывании средств.

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Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на возвращении делегации России в организацию.

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