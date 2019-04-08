Выпуск новостей за 16:00: Снятие санкций с России. Расследование США против Коломойского
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 16:00 генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на возвращении делегации России в организацию. Кроме этого, немецкие делегаты предложили снять со страны-агрессора санкции. ФБР подозревает Игоря Коломойского в ряде финансовых преступлений по всему миру, в частности в отмывании средств.
Также в выпуске:
От осложнений после гриппа в Области умерли двое людей.
В Черновцах мужчина сделал замечание шумной компании, а в ответ в него начали стрелять. Медики борются за жизнь потерпевшего.
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на возвращении делегации России в организацию.
Тысячи школ в Польше не работают, там началась бессрочная забастовка учителей.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии