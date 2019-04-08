Випуск новин за 16:00: Зняття санкцій з Росії. Розслідування США проти Коломойського
У випуску новин за 8 квітня станом на 16:00 – генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні делегації Росії до організації. Крім цього, німецькі делегати запропонували зняти з країни-агресора санкції. ФБР підозрює Ігоря Коломойського в низці фінансових злочинів по всьому світу, зокрема у відмиванні коштів.
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Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні делегації Росії до організації.
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Джерело: 24 канал
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