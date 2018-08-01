Выпуск новостей за 16:00: Состояние пострадавшей Е. Гандзюк. Переводчики первых лиц государства

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 16:00 – чиновницу Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк неизвестный облил почти литром серной кислоты, в результате чего более 30% ее тела, в том числе и глаз, получил ожоги. Переводчики стоят за спинами президентов, премьеров и министров. Личные переводчики имеют большое влияние на ход важных международных событий, детали – в сюжете.

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