Випуск новин за 16:00: Стан потерпілої Катерини Гандзюк. Перекладачі перших осіб держави

У випуску новин за 1 серпня станом на 16:00 – чиновницю Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк невідомий облив майже літром сірчаної кислоти, в результаті чого понад 30% її тіла, в тому числі й око, зазнало опіків. Перекладачі стоять за спинами президентів, прем’єрів і міністрів. Особисті перекладачі мають великий вплив на перебіг важливих міжнародних подій, деталі – у сюжеті.

Також у випуску: У Києві 37 людей отруїлися шаурмою. Підозрюваних у вбивстві ветерана АТО затримали: поліція розглядає три версії вбивства. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині, тіло якого знайшли в колекторі.