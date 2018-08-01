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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Випуск новин за 16:00: Стан потерпілої Катерини Гандзюк. Перекладачі перших осіб держави

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 серпня станом на 16:00 – чиновницю Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк невідомий облив майже літром сірчаної кислоти, в результаті чого понад 30% її тіла, в тому числі й око, зазнало опіків. Перекладачі стоять за спинами президентів, прем’єрів і міністрів. Особисті перекладачі мають великий вплив на перебіг важливих міжнародних подій, деталі – у сюжеті.

Також у випуску:

У Києві 37 людей отруїлися шаурмою.

Підозрюваних у вбивстві ветерана АТО затримали: поліція розглядає три версії вбивства.

Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині, тіло якого знайшли в колекторі.

Теги: Кримінальні новини Новини Херсона Випуск новин
Джерело: 24 канал
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