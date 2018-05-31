Выпуск новостей за 16:00: Состояние здоровья Сенцова. Дело Бабченко

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 16:00 – Ксения Собчак сообщила, что у Олега Сенцова значительно ухудшилось состояние здоровья, он похудел и начали выпадать зубы. Правоохранители вручили подозрение организатору покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Также в выпуске: Незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Двое украинских защитников ранены, боевики 28 раз нарушали тишину на Донбассе. В Луцке закрыли производство против военных, которых обвинили в побеге из воинской части. Береговая охрана ФСБ провела обыски на украинских судах. В Симферополе сегодня будут судить украинского политзаключенного Владимира Балуха.