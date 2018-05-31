Выпуск новостей за 16:00: Состояние здоровья Сенцова. Дело Бабченко
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 16:00 – Ксения Собчак сообщила, что у Олега Сенцова значительно ухудшилось состояние здоровья, он похудел и начали выпадать зубы. Правоохранители вручили подозрение организатору покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
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Источник: 24 Канал
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