Випуск новин за 16:00: Стан здоров'я Сенцова. Справа Бабченка
У випуску новин за 31 травня станом на 16:00 – Ксенія Собчак повідомила, що в Олега Сенцова значно погіршився стан здоров'я, він схуд і почали випадати зуби. Правоохоронці вручили підозру організатору замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.
Також у випуску:
Незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Двоє українських захисників поранені, бойовики 28 разів порушували тишу на Донбасі.
У Луцьку закрили провадження проти військових, яких звинуватили у втечі з військової частини.
Берегова охорона ФСБ провела обшуки на українських суднах.
У Сімферополі сьогодні судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі