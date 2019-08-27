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      Выпуск новостей за 16:00: Советник Трампа приехал в Украину. Россия стягивает технику

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 16:00 – в Киев прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который планирует провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками. Российская Федерация переправляет военную технику в Крым. Колонна из России прошла накануне по Керченскому мосту.

      Также в выпуске:

      Президент Владимир Зеленский предложить новоизбранной Верховной Раде назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

      "Суд" оккупированного Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному политзаключенному Эдему Бекирову. Его выпустили из следственного изолятора под обязательство явиться в "суд" на рассмотрение дела.

       

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      Теги: Новости Крыма Дональд Трамп Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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