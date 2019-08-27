Выпуск новостей за 16:00: Советник Трампа приехал в Украину. Россия стягивает технику
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 16:00 – в Киев прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который планирует провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками. Российская Федерация переправляет военную технику в Крым. Колонна из России прошла накануне по Керченскому мосту.
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Президент Владимир Зеленский предложить новоизбранной Верховной Раде назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.
"Суд" оккупированного Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному политзаключенному Эдему Бекирову. Его выпустили из следственного изолятора под обязательство явиться в "суд" на рассмотрение дела.
Источник: 24 канал
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