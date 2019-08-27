Випуск новин за 16:00: Радник Трампа приїхав в Україну. Росія стягує техніку
У випуску новин за 27 серпня станом на 16:00 – до Києва прибув радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, який планує провести продуктивні зустрічі з українськими посадовцями. Російська Федерація переправляє військові техніку в Крим. Колона з Росії пройшла напередодні Керченським мостом.
Також у випуску:
Президент Володимир Зеленський пропонуватиме новообраній Верховній Раді призначити на пост прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.
"Суд" окупованого Сімферополя змінив міру запобіжного заходу важкохворому політв'язню Едему Бекірову. Його випустили зі слідчого ізолятора під зобов'язання з'явитися до "суду" на розгляд справи.
Джерело: 24 канал
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