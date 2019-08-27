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      Випуск новин за 16:00: Радник Трампа приїхав в Україну. Росія стягує техніку

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 серпня станом на 16:00 – до Києва прибув радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, який планує провести продуктивні зустрічі з українськими посадовцями. Російська Федерація переправляє військові техніку в Крим. Колона з Росії пройшла напередодні Керченським мостом.

      Також у випуску:

      Президент Володимир Зеленський пропонуватиме новообраній Верховній Раді призначити на пост прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

      "Суд" окупованого Сімферополя змінив міру запобіжного заходу важкохворому політв'язню Едему Бекірову. Його випустили зі слідчого ізолятора під зобов'язання з'явитися до "суду" на розгляд справи.

       

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      Теги: Новини Криму Дональд Трамп Випуск новин Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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