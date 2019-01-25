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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выпуск новостей за 16:00: Столкновения в Венесуэле. Перепись населения Украины

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 16: 00 – в ООН осудили применение силы во время протестов в Венесуэле: сейчас известно о 26 погибших. Перепись населения Украины проводили более 18 лет назад, в 2001 году. Следующий планировалось провести в 2011, но вроде из-за недостатка средств его постоянно переносили.

      Также в выпуске:

      В машину бойцов ВСУ попала противотанковая ракета, выпущенная со стороны оккупированной территории: один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

      Владимир Зеленский принес документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться кандидатом в Президенты Украины.

      Политзаключенному Кремля Владимиру Балуху отказано Керчинским "судом" в досрочном освобождении.

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      Теги: Венесуэла Статистика Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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