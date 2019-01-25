Выпуск новостей за 16:00: Столкновения в Венесуэле. Перепись населения Украины
В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 16: 00 – в ООН осудили применение силы во время протестов в Венесуэле: сейчас известно о 26 погибших. Перепись населения Украины проводили более 18 лет назад, в 2001 году. Следующий планировалось провести в 2011, но вроде из-за недостатка средств его постоянно переносили.
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