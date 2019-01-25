Випуск новин за 16:00: Сутички у Венесуелі. Перепис населення України

У випуску новин за 25 січня станом на 16:00 – в ООН засудили застосування сили під час протестів у Венесуелі: наразі відомо про 26 загиблих. Перепис населення України проводили понад 18 років тому, у 2001 році. Наступний планувалося провести у 2011, але начебто через нестачу коштів його постійно переносили.

Також у випуску: У машину бійців ЗСУ влучила протитанкова ракета, випущена з боку окупованої території: один український військовослужбовець загинув, четверо зазнали поранень. Володимир Зеленський приніс документи до ЦВК, щоб зареєструватися кандидатом у Президенти України. Політв'язню Кремля Володимирові Балуху відмовлено Керчинським "судом" у достроковому звільненні. Троє немовлят у Львові заразилися кором одразу після народження. Парламент Греції схвалив угоду про перейменування сусідньої країни на Північну Македонію.