Випуск новин за 16:00: Сутички у Венесуелі. Перепис населення України
У випуску новин за 25 січня станом на 16:00 – в ООН засудили застосування сили під час протестів у Венесуелі: наразі відомо про 26 загиблих. Перепис населення України проводили понад 18 років тому, у 2001 році. Наступний планувалося провести у 2011, але начебто через нестачу коштів його постійно переносили.
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