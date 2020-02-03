17:30
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 16:00: Суд над Юлией Кузьменко. Пленарная неделя Рады

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 16:00 – Печерский районный суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения врачу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Верховная Рада на пленарной неделе планирует рассмотреть законопроекты, предусматривающие изменения в Конституцию.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Киеве перед Мариинским дворцом.

      Количество умерших от коронавируса снова возросло. По состоянию на 3 февраля 2020 года подтверждено 362 летальных случаев.

      Правительство продлило каникулы китайским студентам, которые учатся в Украине.

      Оранжевый уровень опасности: где в Украине ждать непогоды
      сегодня
      10210
      Теги: Верховная Рада Юлия Кузьменко Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:22 "Воры в законе": как боролись с криминалом в мире и что предлагают украинцам
      Ірина Поліщук 22
      сегодня , 17:20 Как изменился уровень доверия к Зеленскому: результаты опроса
      Анастасія Зазуляк 497
      31 января , 18:00 Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей
      Єва Шварц 222
      30 января , 10:00 Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
      457
      сегодня , 17:00 Коронавірус – випробування для світу
      Світлана Заліщук 46
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук