Выпуск новостей за 16:00: Суд над Юлией Кузьменко. Пленарная неделя Рады

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 16:00 – Печерский районный суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения врачу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Верховная Рада на пленарной неделе планирует рассмотреть законопроекты, предусматривающие изменения в Конституцию.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Киеве перед Мариинским дворцом. Количество умерших от коронавируса снова возросло. По состоянию на 3 февраля 2020 года подтверждено 362 летальных случаев. Правительство продлило каникулы китайским студентам, которые учатся в Украине.