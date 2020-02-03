Выпуск новостей за 16:00: Суд над Юлией Кузьменко. Пленарная неделя Рады
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 16:00 – Печерский районный суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения врачу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Верховная Рада на пленарной неделе планирует рассмотреть законопроекты, предусматривающие изменения в Конституцию.
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