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      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 16:00: Суд над Юлією Кузьменко. Пленарний тиждень Ради

      Випуск новин

      У випуску новин за 3 лютого станом на 16:00 – Печерський районний суд у Києві почав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу лікарці Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Верховна Рада на пленарному тижні планує розглянути законопроєкти, що передбачають зміни до Конституції.

      Також у випуску:

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепа Ердогана у Києві перед Маріїнським палацом.

      Кількість померлих від коронавірусу знову зросла. Станом на 3 лютого 2020 року підтверджено 362 летальних випадків.

      Уряд продовжив канікули китайським студентам, які навчаються в Україні.

      Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків за студентськими квитками
      сьогодні
      15714
      Теги: Верховна Рада Юлія Кузьменко Випуск новин
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