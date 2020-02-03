Випуск новин за 16:00: Суд над Юлією Кузьменко. Пленарний тиждень Ради

У випуску новин за 3 лютого станом на 16:00 – Печерський районний суд у Києві почав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу лікарці Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Верховна Рада на пленарному тижні планує розглянути законопроєкти, що передбачають зміни до Конституції.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепа Ердогана у Києві перед Маріїнським палацом. Кількість померлих від коронавірусу знову зросла. Станом на 3 лютого 2020 року підтверджено 362 летальних випадків. Уряд продовжив канікули китайським студентам, які навчаються в Україні.