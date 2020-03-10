Выпуск новостей за 16:00: Суд по делу MH17. Мера пресечения Софии Федине

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 16:00 – состоялся второй день суда по делу MH17. Нидерландская прокуратура заявила, что имеет доказательства сбития борта именно российской системой "Бук". Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине. В течение 2 месяцев она не может без разрешения следователя выезжать за пределы Киева и области, а также обязана приходить на допросы.

Также в выпуске: В Запорожье почтили память 8-летней девочки, которую насмерть задавила деревянная скульптура. Кабмин избрал временного министра образования. Люстрированный прокурор времен Януковича вернулся к работе в Киеве. Из-за полуобнаженного концерта в стенах Херсонского облсовета уволили нескольких чиновников.