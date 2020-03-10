Випуск новин за 16:00: Суд у справі MH17. Запобіжний захід Софії Федині
У випуску новин за 10 березня станом на 16:00 – відбувся другий день суду у справі MH17. Нідерландська прокуратура заявила, що має докази збиття борту саме російською системою "Бук". Суд обрав запобіжний захід нардепці Софії Федині. Протягом 2 місяців вона не може без дозволу слідчого виїжджати за межі Києва і області, зобов'язана приходити на допити.
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