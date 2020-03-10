Випуск новин за 16:00: Суд у справі MH17. Запобіжний захід Софії Федині

У випуску новин за 10 березня станом на 16:00 – відбувся другий день суду у справі MH17. Нідерландська прокуратура заявила, що має докази збиття борту саме російською системою "Бук". Суд обрав запобіжний захід нардепці Софії Федині. Протягом 2 місяців вона не може без дозволу слідчого виїжджати за межі Києва і області, зобов'язана приходити на допити.

Також у випуску У Запоріжжі вшанували пам'ять 8-річної дівчинки, яку на смерть задавила дерев'яна скульптура. Кабмін обрав тимчасового міністра освіти. Люстрований прокурор часів Януковича повернувся до роботи в Києві. Через напівоголений концерт у стінах Херсонської облради звільнили кількох чиновників.