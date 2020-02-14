Выпуск новостей за 16:00: Суд по делу Шеремета. Мюнхенская конференция по безопасности

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 16:00 – суд отклонил апелляционные жалобы защитников врача и медсестры, которых подозревают в убийстве журналиста Шеремета. На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Эти шаги можно осуществить сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

Также в выпуске: Офис Президента будет подавать в суд на программу "Схемы" из-за публикации ложной информации. Украина заберет своих граждан из китайского Уханя на следующей неделе. В Кремле локанично прокомментировали ситуацию с якобы встречей Патрушева и Зеленского в Омане.