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      Выпуск новостей за 16:00: Суд по делу Шеремета. Мюнхенская конференция по безопасности

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 16:00 – суд отклонил апелляционные жалобы защитников врача и медсестры, которых подозревают в убийстве журналиста Шеремета. На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Эти шаги можно осуществить сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

      Также в выпуске:

      Офис Президента будет подавать в суд на программу "Схемы" из-за публикации ложной информации.

      Украина заберет своих граждан из китайского Уханя на следующей неделе.

      В Кремле локанично прокомментировали ситуацию с якобы встречей Патрушева и Зеленского в Омане.

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      Теги: Мюнхенская конференция Судьи Убийство Павла Шеремета Выпуск новостей
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