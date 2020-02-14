Выпуск новостей за 16:00: Суд по делу Шеремета. Мюнхенская конференция по безопасности
В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 16:00 – суд отклонил апелляционные жалобы защитников врача и медсестры, которых подозревают в убийстве журналиста Шеремета. На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Эти шаги можно осуществить сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.
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