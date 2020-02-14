Випуск новин за 16:00: Суд у справі Шеремета. Мюнхенська конференція з безпеки

У випуску новин за 14 лютого станом на 16:00 – суд відхилив апеляційні скарги захисників лікарки й медсестри, яких підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета. На Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Ці кроки можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.

Також у випуску: Офіс Президента буде позиватись до суду на програму "Схеми" через публікацію неправдивої інформації. Україна забере своїх громадян із китайського Уханю наступного тижня. У Кремлі локанічно прокоментували ситуацію із ніби-то зустріччю Патрушева та Зеленського в Омані.