16:58
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Випуск новин за 16:00: Суд у справі Шеремета. Мюнхенська конференція з безпеки

      Випуск новин

      У випуску новин за 14 лютого станом на 16:00 – суд відхилив апеляційні скарги захисників лікарки й медсестри, яких підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета. На Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Ці кроки можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.

      Також у випуску:

      Офіс Президента буде позиватись до суду на програму "Схеми" через публікацію неправдивої інформації.

      Україна забере своїх громадян із китайського Уханю наступного тижня. 

      У Кремлі локанічно прокоментували ситуацію із ніби-то зустріччю Патрушева та Зеленського в Омані.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      7043
      Теги: Мюнхенська конференція Судді Вбивство Павла Шеремета Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:20 Романтична вечеря на двох: ідея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 129
      сьогодні , 14:00 Свободу Констянтину Котову!
      Олег Сенцов 115
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5107
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 178
      сьогодні , 12:00 Яким є справжнє кохання: 10 основних ознак
      Наталія Кадя 690
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук