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      Выпуск новостей за 16:00: Таиланд выходит из карантина. Парад в Беларуси

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 16:00 – в Таиланде открылись рестораны, парки и салоны красоты. После карантина сегодня рестораны Бангкока впервые приняли посетителей. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать в Минск на парад Победы. Он сказал, что это будет правильно, ведь Беларусь больше всех пострадала во время Второй мировой войны.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Работники токийского аквариума через мобильное приложение показывают посетителям угрей.

      В городе Кременчуг, что на Полтавщине планируют возобновить привычную работу общественного транспорта.

      Министерство здравоохранения обнародовало правила работы для кафе и ресторанов в условиях карантина.

      Теги: Новости Беларуси Таиланд Выпуск новостей
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