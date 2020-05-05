Выпуск новостей за 16:00: Таиланд выходит из карантина. Парад в Беларуси

В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 16:00 – в Таиланде открылись рестораны, парки и салоны красоты. После карантина сегодня рестораны Бангкока впервые приняли посетителей. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать в Минск на парад Победы. Он сказал, что это будет правильно, ведь Беларусь больше всех пострадала во время Второй мировой войны.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Работники токийского аквариума через мобильное приложение показывают посетителям угрей. В городе Кременчуг, что на Полтавщине планируют возобновить привычную работу общественного транспорта. Министерство здравоохранения обнародовало правила работы для кафе и ресторанов в условиях карантина.