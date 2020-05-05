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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Таїланд виходить з карантину. Парад у Білорусі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 5 травня станом на 16:00 – у Таїланді відкрились ресторани, парки та салони краси. Після карантину сьогодні ресторани Бангкоку вперше прийняли відвідувачів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги. Він сказав, що це буде правильно, адже Білорусь найбільше постраждала під час Другої світової війни.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Працівники токійського акваріуму через мобільний застосунок показують відвідувачам вугрів.

      У місті Кременчук, що на Полтавщині, планують відновити звичну роботу громадського транспорту.

      Мінітсерство охорони здоров'я оприлюднило правила роботи для кафе та ресторанів в умовах карантину.

      Теги: Новини Білорусі Таїланд Випуск новин
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