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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 16:00: Транш МВФ. Протесты в Каталонии

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 16:00 – МВФ перечислил Украине миллиард и 400 миллионов долларов в качестве первого транша по новой программе сотрудничества, рассчитанной на 14 месяцев. По меньшей мере 15 раненых и 7 задержанных в результате столкновений сторонников независимости Каталонии с правоохранителями.

      Также в выпуске:

      20 декабря в БПП состоялся корпоратив, который в самом блоке называют "итоговым заседанием фракции".

      Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей еще одного пленного моряка Виктора Безпальченка до 24 января 2019 года.

      Украина в очередной раз инициирует переговоры контактной группы по обмену пленными, в России же считают, что у сторон разные подходы к вопросу.

      Теги: Каталония Транш МВФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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