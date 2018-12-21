Выпуск новостей за 16:00: Транш МВФ. Протесты в Каталонии
В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 16:00 – МВФ перечислил Украине миллиард и 400 миллионов долларов в качестве первого транша по новой программе сотрудничества, рассчитанной на 14 месяцев. По меньшей мере 15 раненых и 7 задержанных в результате столкновений сторонников независимости Каталонии с правоохранителями.
Также в выпуске:
20 декабря в БПП состоялся корпоратив, который в самом блоке называют "итоговым заседанием фракции".
Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей еще одного пленного моряка Виктора Безпальченка до 24 января 2019 года.
Украина в очередной раз инициирует переговоры контактной группы по обмену пленными, в России же считают, что у сторон разные подходы к вопросу.
Источник: 24 канал
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