Выпуск новостей за 16:00: Транш МВФ. Протесты в Каталонии

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 16:00 – МВФ перечислил Украине миллиард и 400 миллионов долларов в качестве первого транша по новой программе сотрудничества, рассчитанной на 14 месяцев. По меньшей мере 15 раненых и 7 задержанных в результате столкновений сторонников независимости Каталонии с правоохранителями.

Также в выпуске: 20 декабря в БПП состоялся корпоратив, который в самом блоке называют "итоговым заседанием фракции". Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей еще одного пленного моряка Виктора Безпальченка до 24 января 2019 года. Украина в очередной раз инициирует переговоры контактной группы по обмену пленными, в России же считают, что у сторон разные подходы к вопросу.