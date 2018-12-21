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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 16:00: Транш МВФ. Протести у Каталонії

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 16:00 – МВФ перерахував Україні мільярд та 400 мільйонів доларів у якості першого траншу по новій програмі співпраці, розрахованій на 14 місяців. Щонайменше 15 поранених та 7 затриманих внаслідок сутичок прихильників незалежності Каталонії з правоохоронцями.

      Також у випуску:

      20 грудня у БПП відбувся корпоратив, який у самому блоці називають "підсумковим засіданням фракції".

      Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою ще одного полоненого моряка Віктора Безпальченка до 24 січня 2019 року.

      Україна вкотре ініціює переговори контактної групи щодо обміну полоненими, у Росії ж вважають, що у сторін різні підходи до питання.

      Теги: Випуск новин Транш МВФ Каталонія
      Джерело: 24 канал
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