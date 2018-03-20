Выпуск новостей за 16:00: Требование МИД России. Поставки газа
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – МИД Украины требует немедленный доступ к узнику Кремля Олегу Сенцову из-за существенного ухудшения состояния здоровья режиссера в российской колонии. Катар готов поставлять Украине сжиженный газ.
Также в выпуске:
Депутаты рассмотрят законопроект о запрете ношения оружия в парламенте.
Владимира Рубана оставили под арестом.
Паралимпийская сборная Украины вернулась с соревнований в Пхенчхане.
Надежда Савченко признала, что против нее есть доказательства относительно вероятного теракта в Верховной Раде.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии