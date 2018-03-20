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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Выпуск новостей за 16:00: Требование МИД России. Поставки газа

Выпуск новостей 25 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – МИД Украины требует немедленный доступ к узнику Кремля Олегу Сенцову из-за существенного ухудшения состояния здоровья режиссера в российской колонии. Катар готов поставлять Украине сжиженный газ.

Также в выпуске:

Депутаты рассмотрят законопроект о запрете ношения оружия в парламенте.

Владимира Рубана оставили под арестом.

Паралимпийская сборная Украины вернулась с соревнований в Пхенчхане.

Надежда Савченко признала, что против нее есть доказательства относительно вероятного теракта в Верховной Раде.

Теги: Катар Олег Сенцов МИД Украины Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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