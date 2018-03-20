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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 16:00: Вимога МЗС до Росії. Постачання газу

Випуск новин 118 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – МЗС України вимагає негайного доступу до бранця Кремля Олега Сенцова через суттєве погіршення стану здоров'я режисера у російській колонії. Катар готовий постачати Україні скраплений газ.

Також у випуску:

Депутати розглянуть законопроект про заборону носіння зброї в парламенті.

Володимира Рубана лишили під арештом.

Паралімпійська збірна України повернулась зі змагань у Пхьончхані.

Надія Савченко визнала, що проти неї є докази щодо ймовірного теракту у Верховній Раді.

Теги: Випуск новин МЗС України Олег Сенцов Катар
Джерело: 24 Канал
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