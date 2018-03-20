Випуск новин за 16:00: Вимога МЗС до Росії. Постачання газу
У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – МЗС України вимагає негайного доступу до бранця Кремля Олега Сенцова через суттєве погіршення стану здоров'я режисера у російській колонії. Катар готовий постачати Україні скраплений газ.
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Джерело: 24 Канал
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