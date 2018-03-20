Випуск новин за 16:00: Вимога МЗС до Росії. Постачання газу

У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – МЗС України вимагає негайного доступу до бранця Кремля Олега Сенцова через суттєве погіршення стану здоров'я режисера у російській колонії. Катар готовий постачати Україні скраплений газ.

Також у випуску: Депутати розглянуть законопроект про заборону носіння зброї в парламенті. Володимира Рубана лишили під арештом. Паралімпійська збірна України повернулась зі змагань у Пхьончхані. Надія Савченко визнала, що проти неї є докази щодо ймовірного теракту у Верховній Раді.