Выпуск новостей за 16:00: Убийство предпринимателя в Ровно. Новое письмо от Сенцова

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 16:00 – посреди белого дня в Ровно на стоянке застрелили местного предпринимателя. Пленник Кремля Олег Сенцов в ответ кинорежиссеру Марии Старожицкой в свой день рождения, 13 июля, написал письмо. И сегодня она получила послание.

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