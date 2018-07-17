18:44
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 16:00: Убийство предпринимателя в Ровно. Новое письмо от Сенцова

Выпуск новостей 25 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 16:00 – посреди белого дня в Ровно на стоянке застрелили местного предпринимателя. Пленник Кремля Олег Сенцов в ответ кинорежиссеру Марии Старожицкой в свой день рождения, 13 июля, написал письмо. И сегодня она получила послание.

Также в выпуске:

Сторонники и противники Назара Холодницкого собрались под САП и подрались между собой. Для некоторых все закончилось больницей.

Как мир отреагировал на встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.

В Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца.

За минувшие сутки один защитник получил ранения. Российско-оккупационные войска игнорируют установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских военных.

Теги: Выпуск новостей Олег Сенцов Криминальные новости Ровно
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
сегодня, 18:01 Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
354
Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
сегодня, 17:05 Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
Олекса Коба 341
"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
сегодня, 16:43 "Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
711
Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным
сегодня, 16:39 Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным
709
Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
сегодня, 16:03 Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
Катерина Петренко 276
Главные новости 12 мая: Рубан в списке на обмен пленными и финал Евровидения
 13 мая , 09:00
4G уже в Украине: самый крупный лот на 600 миллионов выиграл Lifecell
 31 января , 11:59
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
В какую сумму обошелся элитный отдых семьи Луценко: неожиданные данные журналистов
 30 января , 18:22
Авария с кортежем в Киеве: медики рассказали о состоянии сбитого ребенка
 1 июня , 11:56
Выпуск новостей за 10:00 Путин побеждает на выборах. Новые санкции для России
 19 марта , 10:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук