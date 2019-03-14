Выпуск новостей за 16:00: Уголовное дело на Вятровича. Отстранение детективов НАБУ
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 16:00 – В России открыли дело против главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Детективов НАБУ, которые фигурируют в расследовании BIHUS.info, временно отстранили от исполнения обязанностей.
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Источник: 24 канал
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