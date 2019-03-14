Выпуск новостей за 16:00: Уголовное дело на Вятровича. Отстранение детективов НАБУ

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 16:00 – В России открыли дело против главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Детективов НАБУ, которые фигурируют в расследовании BIHUS.info, временно отстранили от исполнения обязанностей.

Также в выпуске: Убили работника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого. Полиция утверждает, что явных признаков насильственной смерти у жертвы нет. Власти США начали расследование масштабной утечки личных данных из сети Facebook.