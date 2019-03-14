Випуск новин за 16:00: Кримінальна справа на В'ятровича. Відсторонення детективів НАБУ

У випуску новин за 14 березня станом на 16:00 – У Росії відкрили справу проти голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича. Детективів НАБУ, які фігурують у розслідуванні BIHUS.info, тимчасово усунули від виконання обов'язків.

Також у випуску: Вбили працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого. Поліція стверджує, що явних ознак насильницької смерті у жертви немає. Влада США почала розслідування масштабного витоку приватних даних із мережі Facebook.