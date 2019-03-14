Випуск новин за 16:00: Кримінальна справа на В'ятровича. Відсторонення детективів НАБУ
У випуску новин за 14 березня станом на 16:00 – У Росії відкрили справу проти голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича. Детективів НАБУ, які фігурують у розслідуванні BIHUS.info, тимчасово усунули від виконання обов'язків.
Також у випуску:
Вбили працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого. Поліція стверджує, що явних ознак насильницької смерті у жертви немає.
Влада США почала розслідування масштабного витоку приватних даних із мережі Facebook.
Джерело: 24 канал
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