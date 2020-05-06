Выпуск новостей за 16:00: Уголовное дело против Рябошапки. Школы в Китае
В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 16:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки. Впервые за 3 месяца карантина в Китае дети пойдут в школу. В провинции Хубэй восстанавливают работу учебные заведения.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Медики, которые борются с COVID-19, до сих пор не получили обещанных доплат. Им должны дать по 300% премий.
Михаил Саакашвили таки получит должность. Его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.
В Верховной Раде предлагают создать возможности для социальной адаптации ветеранов.
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