Выпуск новостей за 16:00: Уголовное дело против Рябошапки. Школы в Китае

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 16:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки. Впервые за 3 месяца карантина в Китае дети пойдут в школу. В провинции Хубэй восстанавливают работу учебные заведения.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Медики, которые борются с COVID-19, до сих пор не получили обещанных доплат. Им должны дать по 300% премий. Михаил Саакашвили таки получит должность. Его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. В Верховной Раде предлагают создать возможности для социальной адаптации ветеранов.