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      Выпуск новостей за 16:00: Уголовное дело против Рябошапки. Школы в Китае

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 16:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки. Впервые за 3 месяца карантина в Китае дети пойдут в школу. В провинции Хубэй восстанавливают работу учебные заведения.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Медики, которые борются с COVID-19, до сих пор не получили обещанных доплат. Им должны дать по 300% премий.

      Михаил Саакашвили таки получит должность. Его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

      В Верховной Раде предлагают создать возможности для социальной адаптации ветеранов.

      Автор: Татьяна Шевченко
      Теги: Китай Руслан Рябошапка Выпуск новостей
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