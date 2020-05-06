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      Випуск новин за 16:00: Кримінальна справа проти Рябошапки. Школи в Китаї

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 травня станом на 16:00 – Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу проти колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки. Вперше за 3 місяці карантину в Китаї діти підуть до школи. В провінції Хубей відновлюють роботу навчальні заклади.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Медики, які борються з COVID-19, досі не отримали обіцяних доплат. Їм мали б дати по 300% премій.

      Михайло Саакашвілі таки отримає посаду. Його призначать головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

      У Верховній Раді пропонують створити можливості для соціальної адаптації ветеранів.

      Автор: Тетяна Шевченко
      Теги: Китай Руслан Рябошапка Випуск новин
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