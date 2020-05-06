Випуск новин за 16:00: Кримінальна справа проти Рябошапки. Школи в Китаї

У випуску новин за 6 травня станом на 16:00 – Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу проти колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки. Вперше за 3 місяці карантину в Китаї діти підуть до школи. В провінції Хубей відновлюють роботу навчальні заклади.

Також у випуску новин на 24 каналі: Медики, які борються з COVID-19, досі не отримали обіцяних доплат. Їм мали б дати по 300% премій. Михайло Саакашвілі таки отримає посаду. Його призначать головою виконавчого комітету Національної ради реформ. У Верховній Раді пропонують створити можливості для соціальної адаптації ветеранів.